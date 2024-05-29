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«Локомотив» объявил об уходе Артёма Дзюбы

«Локомотив» объявил об уходе Артёма Дзюбы
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Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об уходе нападающего Артёма Дзюбы.

«Благодарим Артёма за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе!» — написала пресс-служба «Локомотива».

В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Артём Дзюба отказался от пункта автопродления контракта с «Локомотивом». Представитель футболиста Леонид Гольдман заявил, что железнодорожники приняли решение списать футболиста со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона.

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