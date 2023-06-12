«Милан» может подписать лучшего бомбардира португальской лиги Тареми
Поделиться
«Милан» ищет варианты для укрепления своей атакующей линии. Один из вариантов — нападающий «Порту» Мехди Тареми, ставший топ-бомбардиром чемпионата Португалии, на его счету — 22 мяча за сезон. Португальский клуб не хочет расставаться с 30-летним футболистом, но его контракт истекает в следующем году.
Тем не менее, наиболее приоритетным вариантом для «россонери» является французский нападающий Маркус Тюрам, который покинет менхенгладбахскую «Боруссию» на правах свободного агента. В случае неудачи с французским футболистом «Милан» всерьёз займется Тареми.
Еще один вариант для «Милана» — Джанлука Скамакка из «Вест Хэма». Представители клуба общались с игроком. Вероятнее всего, Скамакка перейдет в итальянский клуб на правах аренды.
Комментарии
- 12 июня 2023
-
21:15
-
21:14
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:39
-
20:30
-
20:29
-
20:22
-
20:21
-
20:13
-
20:09
-
20:00
-
19:56
-
19:55
-
19:36
-
19:35
-
19:32
-
19:25
-
19:22
-
19:13
-
19:03
-
19:00
-
18:59
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:04
-
18:03
-
18:00
-
17:47
-
17:41
-
17:39
Партнерский контент