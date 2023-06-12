«Милан» может подписать лучшего бомбардира португальской лиги Тареми

«Милан» ищет варианты для укрепления своей атакующей линии. Один из вариантов — нападающий «Порту» Мехди Тареми, ставший топ-бомбардиром чемпионата Португалии, на его счету — 22 мяча за сезон. Португальский клуб не хочет расставаться с 30-летним футболистом, но его контракт истекает в следующем году.

Тем не менее, наиболее приоритетным вариантом для «россонери» является французский нападающий Маркус Тюрам, который покинет менхенгладбахскую «Боруссию» на правах свободного агента. В случае неудачи с французским футболистом «Милан» всерьёз займется Тареми.

Еще один вариант для «Милана» — Джанлука Скамакка из «Вест Хэма». Представители клуба общались с игроком. Вероятнее всего, Скамакка перейдет в итальянский клуб на правах аренды.