Тьерри Анри высказал мнение, почему его не приглашают на тренерскую работу

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри, ныне выступающий в роли эксперта на французском и английском телевидении, высказал мнение, почему его не зовут на тренерскую работу.

«Я знаю, на что был бы способен, если бы мне дали время… Почему нет звонков? У меня нет никакого объяснения, кроме самого очевидного, но я надеюсь, что ошибаюсь.

Если я задам вам вопрос сейчас, когда вы посмотрите на футбольное поле — на две команды — что вы увидите? Вы увидите разнообразие. Увидите людей разного происхождения, разных религий. Но когда камера поворачивается, что вы видите? Когда камера направлена на скамейку запасных, что вы видите?! Там вы не увидите разнообразия, как бы вы его ни называли. Я бы посоветовал вам посчитать, сколько тренеров разных национальностей тренируют, например, в высшей лиге Англии», – сказал Анри в интервью Los Angeles Times.

Как отмечает издание, в двух самых престижных дивизионах Англии из 44 главных тренеров только у четверых тёмный цвет кожи. Это Венсан Компани («Бёрнли»), Даррен Мур («Шеффилд Уэнсдей»), Лиам Розениор («Халл Сити») и Валериен Исмаэль («Уотфорд»).

Напомним, Тьерри Анри в качестве главного тренера поработал с двумя клубами. Это были «Монако», откуда Анри уволили по ходу сезона-2018/2019, и «Монреаль Импакт», который он покинул по семейным обстоятельствам после первого года работы. В качестве ассистента главного тренера сборной Бельгии Анри завоевал бронзовые медали чемпионата мира — 2018.