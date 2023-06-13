Тарханов: Гвардиола — лучший тренер мира

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Александр Тарханов отреагировал на победу «Манчестер Сити» над «Интером» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Я вообще болею за «Сити», мне нравится их стиль игры. Не скажу, что у них прямо звёздная команда. Да, там собраны хорошие игроки, но они в целом встроены в командное построение. Это, конечно, заслуга Гвардиолы. Без него они ничего не выигрывали, а с ним взяли требл.

Холанд не забил в финале? Ну, не всегда же нападающему забивать… Тем более, в финале за ним плотно следили. Он выиграл все трофеи, забил 53 гола. Он суперигрок. Не он забил, так другой забил.

Лучший ли тренер мира Гвардиола? Конечно! Он взял команду, которая до него ничего не выигрывала, и сделал из неё чемпиона (до прихода Гвардиолы в «Сити» команда выигрывала все внутренние трофеи, а также Кубок обладателей кубков УЕФА в 1970 году. — Прим. «Чемпионата»). Это однозначно заслуга тренера. Тем более, он в «Барселоне» и «Баварии» завоёвывал множество трофеев. «Сити» был середняком, это многое говорит о нём», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».