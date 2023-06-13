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Петрушин: Индзаги выключил Холанда из игры

Петрушин: Индзаги выключил Холанда из игры
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Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на победу «Манчестер Сити» над «Интером» (1:0) в финальном матче Лиги чемпионов.

«Обилия голов я точно не ждал. Я понимаю, что такое итальянский футбол с точки зрения игры в обороне. Надо приложить много усилий, чтобы забить итальянскому клубу. Именно оттуда пришёл термин «Катеначчо». Помню, как «Интер» встречался с московским «Торпедо». В первом матче итальянцы одержали победу со счётом 1:0, а ответной игре не дали сопернику ничего создать. Индзаги хорошо подготовился к игре, показал себя достойно. Я не ждал обилия голов.

Индзаги досконально изучил манеру игры соперника и выключил Холанда из игры. Его просто закрыли и не дали свободно играть.

С одной стороны, жалко, что итальянцы не смогли победить. Когда по телевизору показали Индзаги, я подумал, что он был готов расплакаться. Они выключили из игры футболистов «Сити», всё было написано на лице Индзаги. Честь и хвала ему, мне было жаль его как тренера», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

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