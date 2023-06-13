Гаджи Гаджиев: Акинфеев — лучший вратарь нового тысячелетия

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев лестно отозвался об игре голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, назвав его вратарём нового тысячелетия.

«Суперфинал Кубка России соответствует стандартам российского чемпионата. Игра была хорошая, хотя кто-то оценивает критически, потому что было много брака. Но это естественно, когда обе команды играют в прессинг. И, как мне кажется, ничья в основное время — это закономерный результат.

Акинфеев — большой мастер. Лучший вратарь нового тысячелетия. Игорь дебютировал в 2003 году, и вот уже на протяжении 20 лет он лучший вратарь страны. У него потрясающая стабильность — очень устойчивый в любых стрессовых ситуациях. Акинфеев внёс большой вклад и в эту победу ЦСКА в Кубке России.

Я высоко оцениваю сезон ЦСКА — это успешная работа Федотова и всего клуба. Стать вторыми в РПЛ и выиграть Кубок России — хороший результат. Тем более победа в Кубке при новом формате кажется мне ещё сложнее», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.