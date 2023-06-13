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Гаджи Гаджиев: Акинфеев — лучший вратарь нового тысячелетия

Гаджи Гаджиев: Акинфеев — лучший вратарь нового тысячелетия
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев лестно отозвался об игре голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, назвав его вратарём нового тысячелетия.

«Суперфинал Кубка России соответствует стандартам российского чемпионата. Игра была хорошая, хотя кто-то оценивает критически, потому что было много брака. Но это естественно, когда обе команды играют в прессинг. И, как мне кажется, ничья в основное время — это закономерный результат.

Акинфеев — большой мастер. Лучший вратарь нового тысячелетия. Игорь дебютировал в 2003 году, и вот уже на протяжении 20 лет он лучший вратарь страны. У него потрясающая стабильность — очень устойчивый в любых стрессовых ситуациях. Акинфеев внёс большой вклад и в эту победу ЦСКА в Кубке России.

Я высоко оцениваю сезон ЦСКА — это успешная работа Федотова и всего клуба. Стать вторыми в РПЛ и выиграть Кубок России — хороший результат. Тем более победа в Кубке при новом формате кажется мне ещё сложнее», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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