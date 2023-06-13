Защитник ЦСКА Мойзес высказался о незабитом пенальти в Суперфинале Кубка с «Краснодаром»

Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о своём незабитом пенальти в серии 11-метровых ударов в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 пен.).

«Мы все очень счастливы. Целью нашего сезона было выиграть Кубок. Рад, что смог выиграть свой первый трофей в ЦСКА. Будем стараться дальше.

Мой незабитый пенальти? Я всегда говорю: тот, кто выходит на поле, либо забьёт, либо нет. Я не забил. Но необходимо держать голову холодной. Даже если бы мы не стали обладателями Кубка, я бы продолжил свою карьеру с честью», — сказал Мойзес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

28-летний Мойзес играл за ЦСКА на правах аренды из бразильского «Интернасьонала». Защитник должен будет покинуть армейский клуб.