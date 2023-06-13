Бушманов: Акинфеев — легенда российского футбола. Его игра предопределила победу ЦСКА в КР

Бывший защитник ЦСКА Евгений Бушманов заявил, что именно игра вратаря Игоря Акинфеева позволила армейцам завоевать Кубок России в матче с «Краснодаром» (1:1, 6:5 пен.).

«Как и ожидалось, игра в Суперфинале Кубка России получилась довольно равная. У ЦСКА было больше моментов, и они были ближе «Краснодара» к победе в основное время, но матч перешёл в серию пенальти. А уже там сказался класс Акинфеева — подтвердил свой уровень. Фактически его игра предопределила результат и победу ЦСКА. Акинфеев — легенда российского футбола.

Прошедший сезон однозначно удачный для ЦСКА, учитывая, что с «Зенитом» довольно сложно конкурировать. Федотов год работает в клубе, и сейчас видна положительная динамика. Команда выглядит значительно увереннее: неслучайно забрали второе место и выиграли Кубок России», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.