Бушманов: Акинфеев — легенда российского футбола. Его игра предопределила победу ЦСКА в КР

Бывший защитник ЦСКА Евгений Бушманов заявил, что именно игра вратаря Игоря Акинфеева позволила армейцам завоевать Кубок России в матче с «Краснодаром» (1:1, 6:5 пен.).
«Как и ожидалось, игра в Суперфинале Кубка России получилась довольно равная. У ЦСКА было больше моментов, и они были ближе «Краснодара» к победе в основное время, но матч перешёл в серию пенальти. А уже там сказался класс Акинфеева — подтвердил свой уровень. Фактически его игра предопределила результат и победу ЦСКА. Акинфеев — легенда российского футбола.
Прошедший сезон однозначно удачный для ЦСКА, учитывая, что с «Зенитом» довольно сложно конкурировать. Федотов год работает в клубе, и сейчас видна положительная динамика. Команда выглядит значительно увереннее: неслучайно забрали второе место и выиграли Кубок России», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 13 июня 2023
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