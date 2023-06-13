Игнатьев — о Суперфинале Кубка: Акинфеев — главное действующее лицо футбольного спектакля

Известный тренер Борис Игнатьев поделился мнением о суперфинале Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1, 5:6 пен.), отметив роль голкипера армейцев Игоря Акинфеева.
«От Суперфинала Кубка России самые положительные эмоции. Было очень волнительно: закономерно, что игроки допускали много технических ошибок, но они выглядели достойно. Мне кажется, болельщики не обманулись в своих ожиданиях.
Выиграть Кубок России — это большое завоевание для любого клуба. А Игорь ещё раз показал, насколько он талантливый и способный игрок. Он профессионально готовился ко всем микроэпизодам игры. Реакция футболистов подтверждает, что они по достоинству оценили вклад Акинфеева в победу — бросились обнимать главное действующее лицо этого футбольного спектакля.
Серебро в РПЛ и Кубок России — это серьёзный успех для ЦСКА. Он говорит о высоком мастерстве игроков и их тактической выучке. Конечно, надо отметить тренерский штаб во главе с Владимиром Федотовым. Они выбрали верное направление развития», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 13 июня 2023
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