Игнатьев — о Суперфинале Кубка: Акинфеев — главное действующее лицо футбольного спектакля

Известный тренер Борис Игнатьев поделился мнением о суперфинале Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1, 5:6 пен.), отметив роль голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«От Суперфинала Кубка России самые положительные эмоции. Было очень волнительно: закономерно, что игроки допускали много технических ошибок, но они выглядели достойно. Мне кажется, болельщики не обманулись в своих ожиданиях.

Выиграть Кубок России — это большое завоевание для любого клуба. А Игорь ещё раз показал, насколько он талантливый и способный игрок. Он профессионально готовился ко всем микроэпизодам игры. Реакция футболистов подтверждает, что они по достоинству оценили вклад Акинфеева в победу — бросились обнимать главное действующее лицо этого футбольного спектакля.

Серебро в РПЛ и Кубок России — это серьёзный успех для ЦСКА. Он говорит о высоком мастерстве игроков и их тактической выучке. Конечно, надо отметить тренерский штаб во главе с Владимиром Федотовым. Они выбрали верное направление развития», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.