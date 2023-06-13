Владимир Гранат: было бы несправедливо, если бы «Краснодар» выиграл Кубок России

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат заявил, что, если бы «Краснодар» выиграл Фонбет Кубок России, это было бы несправедливым результатом.

«Краснодар» проиграл ЦСКА в суперфинале Кубка в серии пенальти (1:1, 5:6 пен.).

«ЦСКА абсолютно заслуженно стал обладателем Кубка России. Было бы несправедливо, если бы «Краснодар» выиграл титул. Как команда, которая уже один раз вылетела из Кубка, может стать победителем? Так быть не должно. Тем более они вылетали именно от ЦСКА. Мне это искренне непонятно.

Акинфеев в очередной раз продемонстрировал свой класс и мастерство. Тут всё очевидно. Можно со стопроцентной уверенностью говорить, что Игорь — легенда ЦСКА и всего российского футбола», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.