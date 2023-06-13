Убийцу болельщика ЦСКА арестовали в Турции

Подозреваемый в убийстве российского болельщика московского ЦСКА Вячеслава Нечипорчука был арестован в Турции. Об этом сообщает Ikizdere Haber Sitesi.

Ранее были задержаны двое подозреваемых, один из них, Умут А., был арестован и отправлен в тюрьму. Второй подозреваемый был отпущен на условиях судебного контроля. Умут А. лишь ударил Нечипорчука.

Удар ножом, который стал смертельным для россиянина, нанёс Джихан К., и он теперь тоже был арестован и доставлен в здание суда.

Напомним, россиянин Нечипорчук был убит после конфликта на улицах Стамбула. Болельщик приехал в Турцию для посещения финального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и миланским «Интером» (1:0). По неподтверждённым данным, Нечипорчук отказался отдавать свой телефон грабителям.