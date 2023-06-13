Убийцу болельщика ЦСКА арестовали в Турции

Подозреваемый в убийстве российского болельщика московского ЦСКА Вячеслава Нечипорчука был арестован в Турции. Об этом сообщает Ikizdere Haber Sitesi.
Ранее были задержаны двое подозреваемых, один из них, Умут А., был арестован и отправлен в тюрьму. Второй подозреваемый был отпущен на условиях судебного контроля. Умут А. лишь ударил Нечипорчука.
Удар ножом, который стал смертельным для россиянина, нанёс Джихан К., и он теперь тоже был арестован и доставлен в здание суда.
Напомним, россиянин Нечипорчук был убит после конфликта на улицах Стамбула. Болельщик приехал в Турцию для посещения финального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и миланским «Интером» (1:0). По неподтверждённым данным, Нечипорчук отказался отдавать свой телефон грабителям.
- 13 июня 2023
-
15:35
-
15:29
-
15:24
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:03
-
14:52
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:27
-
14:20
-
14:14
-
14:10
-
14:07
-
14:01
-
13:55
-
13:54
-
13:48
-
13:38
-
13:30
-
13:13
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
12:43
-
12:40
-
12:39
-
12:36
-
12:31
-
12:20
-
12:19
-
12:15
-
12:09