Болельщик ЦСКА был убит в Стамбуле при попытке ограбления – источник

В центре Стамбула был убит фанат ЦСКА Вячеслав Нечипорчук, сообщает Mash.

40-летний мужчина, прибывший в Турцию, чтобы посетить финал Лиги чемпионов, получил удар ножом в сердце. Он оказал сопротивление четырём грабителям, которые попытались отобрать у россиянина телефон.

По информации издания, Вячеслав Нечипорчук, юрист по профессии, приехал в город в пятницу по рабочим делам и заодно договорился с друзьями посетить финал Лиги чемпионов. После игры компания отправилась отдыхать, и на Вячеслава напали по дороге в отель ранним утром воскресенья. В этот день он должен был лететь обратно в Москву. У Нечипорчука осталась жена и двухлетняя дочь.

Сообщается, что двое нападавших уже задержаны, ещё двоих ищут. Генконсульство России координирует действия с турецкой полицией.