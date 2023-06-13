Источник: экс-футболист «Спартака» Ширко госпитализирован из-за проблем с сердцем
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Ширко попал накануне в Боткинскую больницу из-за проблем с сердцем, информирует телеграм-канал Supporters Group News.
Напомним, Ширко находился в структуре московского «Спартака» в период с 1993 по 2001 год. За основную команду красно-белых Александр провёл 128 матчей в чемпионате России. Также на его счету 98 игр за дублирующую команду «Спартака».
Александр Ширко входит в список лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России. На его счету 40 голов — он занимает в списке бомбардиров восьмое место. Помимо «Спартака», Ширко успел поиграть за «Торпедо», «Шинник», «Томь» и «Терек». Также на счету Александра шесть матчей в составе сборной России по футболу.
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