Источник: экс-футболист «Спартака» Ширко госпитализирован из-за проблем с сердцем

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Ширко попал накануне в Боткинскую больницу из-за проблем с сердцем, информирует телеграм-канал Supporters Group News.

Напомним, Ширко находился в структуре московского «Спартака» в период с 1993 по 2001 год. За основную команду красно-белых Александр провёл 128 матчей в чемпионате России. Также на его счету 98 игр за дублирующую команду «Спартака».

Александр Ширко входит в список лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России. На его счету 40 голов — он занимает в списке бомбардиров восьмое место. Помимо «Спартака», Ширко успел поиграть за «Торпедо», «Шинник», «Томь» и «Терек». Также на счету Александра шесть матчей в составе сборной России по футболу.