Сын ветерана «Спартака» Гаврилова рассказал о состоянии отца после операции
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Василий Гаврилов, сын ветерана московского «Спартака» Юрия Гаврилова, рассказал о состоянии отца после операции на сонной артерии. Бывший футболист находится в стабильном состоянии и идёт на поправку.
«Состояние Юрия Васильевича стабильное, идёт на поправку. В приподнятом настроении, шутит. Пока что речь нарушена, но врачи говорят, что со временем всё стабилизируется. Предварительно выпишут через 5-10 дней, пока точно ничего не сказали», — приводит слова Василия Гаврилова ТАСС.
70-летний Гаврилов был госпитализирован в конце мая после перенесённого инсульта. 7 июня бывшему футболисту «Спартака» была проведена операция на сонной артерии. Сообщалось, что у Гаврилова наблюдались проблемы с речью после инсульта.
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