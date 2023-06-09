Сын ветерана «Спартака» Гаврилова рассказал о состоянии отца после операции

Василий Гаврилов, сын ветерана московского «Спартака» Юрия Гаврилова, рассказал о состоянии отца после операции на сонной артерии. Бывший футболист находится в стабильном состоянии и идёт на поправку.

«Состояние Юрия Васильевича стабильное, идёт на поправку. В приподнятом настроении, шутит. Пока что речь нарушена, но врачи говорят, что со временем всё стабилизируется. Предварительно выпишут через 5-10 дней, пока точно ничего не сказали», — приводит слова Василия Гаврилова ТАСС.

70-летний Гаврилов был госпитализирован в конце мая после перенесённого инсульта. 7 июня бывшему футболисту «Спартака» была проведена операция на сонной артерии. Сообщалось, что у Гаврилова наблюдались проблемы с речью после инсульта.