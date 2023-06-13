«Урал» подпишет нападающего «Браги» Шеттине
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ФК «Урал» оформит трансфер нападающего португальской «Браги» Гильерме Шеттине, сообщает O Jogo. Сумма возможного трансфера — € 500 тыс.
Сезоны-2021/2022 и 2022/2023 бразильский нападающий провел на правах аренды в «Визеле» и швейцарском «Грассхопперс». За последний сезон национальной лиги 27-летний Шеттине провёл 19 матчей, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Всего на счету футболиста 141 проведённый матч, 33 забитых гола и шесть ассистов.
В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» занял 11-е место, набрав 36 очков в 30 матчах. Клуб одержал 10 побед, потерпел 14 поражений и восемь раз сыграл вничью. Лучшим бомбардиром команды за сезон стал российский полузащитник Александр Юшин, забивший пять голов в 26 играх.
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