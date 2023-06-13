К полузащитнику «Интера» Брозовичу проявляют интерес «Ньюкасл» и клубы Саудовской Аравии

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович интересен «Ньюкаслу» и некоторым клубам из Саудовской Аравии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, весной английский клуб связывался с представителями игрока, которого «Интер» может продать этим летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Брозович — один из нескольких самых высокооплачиваемых игроков «чёрно-синих».

Отмечается, что «Интер» готов будет рассмотреть предложения о приобретении 30-летнего хорвата, если заинтересованная сторона предложит не менее € 20–25 млн.

В прошедшем сезоне Серии А Брозович провёл 28 матчей за «Интер», забил три гола и сделал пять результативных передач. К «чёрно-синим» хорватский полузащитник присоединился в 2015 году из загребского «Динамо».