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Андрей Ярмоленко покинет «Аль-Айн» на правах свободного агента

Андрей Ярмоленко покинет «Аль-Айн» на правах свободного агента
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Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко покинет эмиратский клуб «Аль-Айн» в связи с истечением сроков контракта.

33-летний Ярмоленко перешёл в «Аль-Айн» в статусе свободного агента в июле прошлого года и провёл за команду, которую возглавлял украинский специалист Сергей Ребров, 33 матча, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

В конце июня полузащитник покинет клуб на правах свободного агента, клуб не воспользовался возможностью продлить контракт с украинцем ещё на один год. Пресс-служба «Аль-Айна» поблагодарила футболиста и пожелала ему всего наилучшего.

«Спасибо и удачи, Ярмоленко», – гласит заявление «Аль-Айна», опубликованное в соцсетях.

«Аль-Айн» занял второе место в национальном первенстве и проиграл в финалах трёх кубковых турниров – Кубка лиги, Кубка президента и Суперкубка ОАЭ.

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