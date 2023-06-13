Источник: Мацей Рыбус может перейти в «Рубин»
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Казанский «Рубин» близок к договорённости с полузащитником московского «Спартака» Мацеем Рыбусом о подписании контракта. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
В данный момент идёт процедура расторжения контракта Мацея со «Спартаком» по обоюдному согласию сторон. Вопрос должен решиться, когда игрок вернётся из отпуска. Рыбус с высокой долей вероятности перейдёт в казанскую команду. Его зарплата составит 35 млн рублей в год. На игрока также претендуют «Пари Нижний Новгород» и «Балтика».
Рыбус перешёл в «Спартак» из «Локомотива» в 2022 году. В нынешнем сезоне польский защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в € 500 тыс.
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