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Лига наций УЕФА. Нидерланды — Хорватия. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Лука Модрич назвал ключ к успеху сборной Хорватии

Лука Модрич назвал ключ к успеху сборной Хорватии
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о грядущей Лиге наций.

«Было бы потрясающе выиграть трофей в составе сборной Хорватии. Это стало бы воплощением мечты. Мы добились удивительных результатов на двух последних чемпионатах мира в России и Катаре, но завоевание трофея стало было бы новым громким успехом.

Ключ к нашему успеху — это прежде всего высокий класс, а затем сильная психология. Матчи за сборную Хорватии, за цвета наших футболок, из любви к стране — всё это толкает нас вперёд», – приводит слова Модрича пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне Лука Модрич отыграл 51 матч за «Реал» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Действующий контракт Луки Модрича с «Реалом» истекает в конце июня этого года. Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии предложил Модричу контракт на три года.

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