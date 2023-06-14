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Главный тренер Хорватии Далич: войти в четвёрку сильнейших команд – большое достижение

Главный тренер Хорватии Далич: войти в четвёрку сильнейших команд – большое достижение
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о целях команды на Лигу наций.

«У нас были проблемы в первых двух розыгрышах Лиги наций, но сейчас нам удалось добиться отличного результата: мы обыграли Францию и Данию на групповом этапе, заняли первое место и вышли в финальную стадию. Мы хотим сделать всё возможное. У нас есть шанс достигнуть ещё одного большого результата. У нас есть качества, чтобы добиться этого. И мы хотим сделать это.

Это большое достижение — войти в четвёрку лучших команд Европы. То, что мы сделали, уже является большим успехом, но мы приехали сюда, чтобы выиграть медаль. И мы хотим здесь это показать», – приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

Сегондя, 14 июня, хорваты сыграют со сборной Нидерландов в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций.

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