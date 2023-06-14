Главный тренер Хорватии Далич: Модрич — моя правая рука, мы очень зависим от него

Наставник сборной Хорватии Златко Далич высказался об игре полузащитника Луки Модрича.

«Лука в определённой степени тащит эту команду. Он моя правая рука на поле. Мы очень зависим от игры Луки и его класса. Мы должны быть благодарны ему за то, что он продолжает играть и быть с нами. Пока Лука играет так, он оказывает огромную поддержку начинающим молодым игрокам. Помимо Луки, Иван Перишич, Марцело Брозович и Матео Ковачич здорово помогают молодым. Думаю, ребята помоложе очень рады возможности учиться у Луки.

Самое главное, что Лука прежде всего хороший человек, а также настоящий профессионал с серьёзным подходом к делу. Мне легко работать с Лукой. Он настоящий лидер, ответственный капитан, и на протяжении всего моего пребывания в сборной у нас были прекрасные отношения. Сейчас он переживает лучший период своей карьеры. Он ключевой игрок сборной и своего клуба. Могу только молиться, чтобы он играл как можно дольше!

Лука — игрок, который заматерел, играя в футбол на высшем уровне более десяти лет. Он всё видит и чувствует на поле и, самое главное, всегда находит правильное решение. Он превосходит других во всех отношениях: в тактике, технике и с точки зрения участка, который охватывает на поле. У него отменная техника. Лука всегда держит решение в голове и видит то, чего не видят другие игроки.

Он участвует в голевых моментах и может играть более сложную роль, поэтому я считаю, что нет ни одного недостатка в его игре и в том, как он действует на поле. Его можно только похвалить. Он само совершенство», – приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 14 июня, хорваты сыграют со сборной Нидерландов в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций.