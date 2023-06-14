Полузащитник «Ростова» Иван Комаров продлил контракт с клубом
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Полузащитник «Ростова» Иван Комаров продлил контракт с клубом. Футболист подписал соглашение, рассчитанное до конца 2026 года. Об этом сообщил официальный сайт «Ростова».
«Ваня, поздравляем тебя и желаем успешной игры в составе нашей команды», — написано в заявлении клуба.
В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Комаров провёл 11 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на счету полузащитника одна игра в Фонбет Кубке России. В молодёжном составе он сыграл в 18 встречах, забил 10 мячей и сделал три результативных паса. «Ростов» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Валерия Карпина набрала 53 очка после 30 матчей. Чемпионом России стал «Зенит» (70).
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