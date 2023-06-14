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Источник: Карпукас сейчас не собирается покидать «Локо», несмотря на интерес других клубов

Источник: Карпукас сейчас не собирается покидать «Локо», несмотря на интерес других клубов
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас на данный момент не собирается покидать стан железнодорожников, несмотря на интерес со стороны других клубов, информирует Metaratings.

Ранее СМИ писали об интересе к Карпукасу со стороны «Зенита» и турецкого «Галатасарая». Позже агент футболиста подтвердил, что к нему обращались из «Галатасарая». 20-летний Карпукас сыграл за «Локомотив» 34 матча в сезоне-2022/2023 во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Напомним, Карпукас — воспитанник академии «Локомотива». За главную команду железнодорожников он успел провести 41 матч. Действующий контракт сторон рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 3 млн.

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