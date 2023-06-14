Форвард Хорватии Петкович высказался о предстоящем матче с Нидерландами в Лиге наций

Нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович поделился ожиданиями от матча полуфинала Лиги наций с национальной командой Нидерландов. Встреча состоится сегодня, 14 июня. Начало игры — в 21:45 мск.

«Нидерланды — сильная и действительно классная команда. Четвертьфинал чемпионата мира, может быть, даже разочаровал их — они ожидали большего, но столкнулись с Аргентиной. Сейчас они играют дома и хотят сделать что-то большое. Однако я ожидаю, что Хорватия будет готова ответить на это», — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.

Финальный турнир Лиги наций пройдёт в Нидерландах. Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Италии. Матч состоится завтра, 15 июня. Начало игры — в 21:45 мск. Матч за третье место и финал пройдут в воскресенье, 18 июня.

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