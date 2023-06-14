Источник: Олег Малышев станет президентом «Спартака» и назначит гендиректора от «Лукойла»

Член совета директоров «Спартака» Олег Малышев с высокой долей вероятности будет назначен на пост президента клуба, информирует «РБ Спорт».
Согласно сведениям источника, слухи об уходе генерального директора Евгения Мележикова из «Спартака» имеют под собой основания. В ближайшее время он покинет клуб, а президентом красно-белых станет Олег Малышев. Он пригласит на вакантное место гендиректора неизвестного кандидата от «Лукойла». В случае отказа этого кандидата генеральным директором «Спартака» станет Вадим Андреев из «Крыльев Советов».
Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и вновь вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. С декабря 2020 года, после ухода Шамиля Газизова с поста гендиректора, Мележиков работал в должности управляющего директора клуба, а в июне 2021-го был назначен генеральным директором красно-белых.
- 14 июня 2023
-
15:56
-
15:54
-
15:50
-
15:48
-
15:47
-
15:45
-
15:30
-
15:30
-
15:23
-
15:15
-
15:05
-
15:01
-
14:53
-
14:48
-
14:45
-
14:36
-
14:22
-
14:15
-
14:10
-
13:56
-
13:45
-
13:39
-
13:39
-
13:26
-
13:26
-
13:22
-
13:19
-
13:15
-
13:06
-
13:04
-
13:02
-
12:59
-
12:48
-
12:45
-
12:34