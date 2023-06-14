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Источник: Олег Малышев станет президентом «Спартака» и назначит гендиректора от «Лукойла»

Источник: Олег Малышев станет президентом «Спартака» и назначит гендиректора от «Лукойла»
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Член совета директоров «Спартака» Олег Малышев с высокой долей вероятности будет назначен на пост президента клуба, информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, слухи об уходе генерального директора Евгения Мележикова из «Спартака» имеют под собой основания. В ближайшее время он покинет клуб, а президентом красно-белых станет Олег Малышев. Он пригласит на вакантное место гендиректора неизвестного кандидата от «Лукойла». В случае отказа этого кандидата генеральным директором «Спартака» станет Вадим Андреев из «Крыльев Советов».

Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и вновь вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. С декабря 2020 года, после ухода Шамиля Газизова с поста гендиректора, Мележиков работал в должности управляющего директора клуба, а в июне 2021-го был назначен генеральным директором красно-белых.

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