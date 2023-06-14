Источник: «Спартак» ищет замену Полу Эшуорту
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Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт может покинуть свой пост. Московский клуб подбирает нового кандидата на эту должность, информирует Metaratings.
Согласно сведениям источника, если «Спартак» не договорится с новым кандидатом летом, то Эшуорт останется на посту спортивного директора как минимум до зимы, после чего вопрос смены специалиста вновь будет поднят.
Ранее в СМИ появлялась информация, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и спортивный директор клуба Пол Эшуорт по-разному смотрят на позиции, которые нужно усилить в летнее трансферное окно.
Напомним, Эшуорт был назначен на пост спортивного директора «Спартака» в конце сентября 2022 года. Ранее этот пост занимал итальянец Лука Каттани.
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