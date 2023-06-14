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Генсек РФС Митрофанов: ещё не подписали договор с Катаром. Не согласовали все условия

Генсек РФС Митрофанов: ещё не подписали договор с Катаром. Не согласовали все условия
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, как проходит переговорный процесс с Катаром о проведении товарищеского матча со сборной России.

«Как быстро договорились с Катаром? Мы ещё не подписали договор. Достигли договорённости, что хотим провести этот матч. Есть официальный обмен письмами, но мы ещё не согласовали все условия.

Есть ли уверенность, что не будет так, как с Камеруном? Мы живём с вами в одинаковых условиях — есть надежда. Если матч будет, то он пройдёт точно в Катаре. Изначально договаривались на матч в Дохе. Да, Катар планируется в последний день сборов.

Мы бы хотели сыграть дома ещё один матч. Сборная должна играть, в том числе и дома. Один матч для сборной — мало», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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