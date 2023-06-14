Гусев: мне кажется, «Краснодару» на серию пенальти с ЦСКА надо было выпустить Сафонова

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился впечатлениями от Суперфинала Кубка России, в котором армейский клуб переиграл «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

«Прежде всего отмечу, как был проведён финал Кубка. «Лужники» добавили красоты «разогреву», который и без того был спланирован творчески и очень изобретательно! РФС в последнее время в этом особенно хорош. Количество зрителей и интрига соответствовали. Мне не помешало бы дополнительное время.

Преимущество ЦСКА? Да, но было ли у армейцев так уж много шансов, чтобы говорить о случайности ничьей в основное время? Не думаю. И в итоге матч, конечно, выиграл Акинфеев.

Мне кажется, «Краснодару» на серию пенальти надо было выпустить Сафонова. Необязательно с самого начала матча, но именно на серию пенальти. Его авторитет мог бы сработать. Соперник робел перед Акинфеевым, а Агкацев не был для игроков ЦСКА столь же психологически сложным препятствием», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.