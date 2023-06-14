Турецкий журналист: в «Бешикташе» подтверждают интерес к Кузяеву

Турецкий журналист Сердар Сарыдаг, анализируя трансферную программу «Бешикташа», подтвердил интерес чёрно-белых к полузащитнику санкт-петербургского «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Далер Кузяев – один из игроков, которых Шенол Гюнеш очень хотел бы получить… «Бешикташ» также подтвердил эту информацию. Стоимость игрока высока. Российские футболисты хотят высоких зарплат, потому что не могут получить предложения из Европы. «Бешикташ» намерен выкупить права на игрока, это официальная позиция, но осуществить трансфер будет непросто. «Бешикташ» вступит в переговоры, если футболист не уедет в Европу. «Бешикташ» в целом может склониться к российскому рынку в ближайший трансферный период», – сказал Сарыдаг в эфире Skorer TV.

«Бешикташ» финишировал на третьем месте в таблице турецкой Суперлиги. Под руководством Шенола Гюнеша клуб стремится создать амбициозную команду перед новым сезоном: помимо Кузяева, в списке возможных новичков называются фамилии Анте Ребича и Ренату Саншеша.