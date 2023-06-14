Брат Беллингема перешёл в «Сандерленд»

Брат полузащитника Джуда Беллингема, Джоб Беллингем, перешёл из «Бирмингема» в «Сандерленд», сообщает пресс-служба английского клуба. Сумма трансфера 17-летнего хавбека составит € 3,75 млн.
«Сандерленд» рад сообщить, что с «Бирмингемом» достигнуто соглашение о трансфере Джоба Беллингема. 17-летний полузащитник окончательно оформит переход на «Стэдиум оф Лайт» после возвращения из сборной Англии до 18 лет.
После перехода Беллингем заявил: «Я рад подписать контракт с «Сандерлендом», и мне не терпится приступить к работе. Возможность для молодых игроков перейти сюда и прогрессировать очевидна, поэтому я считаю, что это идеальный клуб для меня, чтобы продолжить своё развитие».
Мы все с нетерпением ждём возможности поприветствовать Джоба в «Сандерленде» в преддверии нового сезона», — говорится в сообщении клуба.
В сезоне-2022/2023 на счету Джоба Беллингема 23 матча за «Бирмингем» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Ранее мадридский «Реал» подтвердил трансфер Джоба Беллингема.
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