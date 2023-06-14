Медведев: «Зенит» выкупил Мантуана у «Коринтианса»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб выкупил полузащитника «Коринтианса» Густаво Мантуана.
«Мантуан остаётся игроком «Зенита». Мы выкупили (его трансфер. — Прим. «Чемпионата»), можно об этом писать, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».
Напомним, Мантуан выступает за «Зенит» с 29 июня 2022 года. Арендное соглашение футболиста истекает в конце текущего месяца.
В сезоне-2022/2023 на счету Мантуана 29 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость 21-летнего игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.
Ранее сообщалось о желании Мантуана продолжать карьеру в «Зените».
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