Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига наций УЕФА. Нидерланды — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Медведев: «Зенит» выкупил Мантуана у «Коринтианса»

Медведев: «Зенит» выкупил Мантуана у «Коринтианса»
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб выкупил полузащитника «Коринтианса» Густаво Мантуана.

«Мантуан остаётся игроком «Зенита». Мы выкупили (его трансфер. — Прим. «Чемпионата»), можно об этом писать, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, Мантуан выступает за «Зенит» с 29 июня 2022 года. Арендное соглашение футболиста истекает в конце текущего месяца.

В сезоне-2022/2023 на счету Мантуана 29 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость 21-летнего игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось о желании Мантуана продолжать карьеру в «Зените».

Материалы по теме
Мантуан: мне бы очень хотелось остаться в «Зените», уже привык и к городу, и к партнёрам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023