Медведев: «Зенит» выкупил Мантуана у «Коринтианса»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб выкупил полузащитника «Коринтианса» Густаво Мантуана.

«Мантуан остаётся игроком «Зенита». Мы выкупили (его трансфер. — Прим. «Чемпионата»), можно об этом писать, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, Мантуан выступает за «Зенит» с 29 июня 2022 года. Арендное соглашение футболиста истекает в конце текущего месяца.

В сезоне-2022/2023 на счету Мантуана 29 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость 21-летнего игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось о желании Мантуана продолжать карьеру в «Зените».