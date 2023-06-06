Мантуан: мне бы очень хотелось остаться в «Зените», уже привык и к городу, и к партнёрам

Бразильский нападающий «Зенита» Густаво Мантуан оценил свой первый сезон в команде.

«Классный сезон, в первую очередь общекомандный. За себя тоже, конечно, рад. В те моменты, когда появлялся на поле, мне кажется, проявлял себя достаточно качественно. Во всяком случае, изо всех сил старался помочь команде. Надеюсь — помогал. Поэтому очень доволен тем, как сложился этот год. Как в командном, так и в личном плане.

Конечно же, это моя цель — мне бы очень хотелось остаться здесь, причём надолго. Уже привык и к городу, и к партнёрам по команде. Буду рад, если все переговоры и затем формальности окажутся улажены и будет возможность остаться в «Зените»», — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» победил в чемпионате России в сезоне-2022/2023. Для сине-бело-голубых эта победа в РПЛ стала пятой подряд.