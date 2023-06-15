Нидерланды — Хорватия: «шашечные» снова вышли вперёд на 98-й минуте матча

В эти минуты проходит полуфинал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражаются сборная Нидерландов и сборная Хорватии. Команды играют на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хорватия снова вышла вперёд на 98-й минуте матча благодаря голу своего форварда Бруно Петковича, который отличился с передачи Луки Модрича.
Ранее «оранжевые» открыли счёт в матче на 34-й минуте — отличился форвард команды Дониэлл Мален. На 55-й минуте нападающий «шашечных» Андрей Крамарич восстановил равновесие в счёте, реализовав пенальти. Хорваты впервые повели в счёте благодаря голу хавбека Марио Пашалича на 73-й минуте. Нидерланды сравняли счёт в последний момент благодаря голу молодого хавбека Ноа Ланга на 90+6-й минуте.
Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал Лиги наций, который состоится в воскресенье, 18 июня. Начало встречи – в 21:45 мск. Соперник одной из сегодняшних команд по решающему матчу определится в четверг, 15 июня, в игре сборных Италии и Испании.
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