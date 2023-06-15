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Нидерланды — Хорватия: гости повели с преимуществом в два мяча

Нидерланды — Хорватия: гости повели с преимуществом в два мяча
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В эти минуты проходит полуфинал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражаются сборная Нидерландов и сборная Хорватии. Команды играют на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА. Лига A. 1/2 финала
14 июня 2023, среда. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 4
ДВ
Хорватия
1:0 Мален – 34'   1:1 Крамарич – 55'   1:2 Пашалич – 72'   2:2 Ланг – 90+6'   2:3 Петкович – 98'   2:4 Модрич – 116'

На 116-й минуте Лука Модрич реализовал пенальти. Хорваты впереди — 4:2.

Ранее «оранжевые» открыли счёт в матче на 34-й минуте — отличился форвард команды Дониэлл Мален. На 55-й минуте нападающий «шашечных» Андрей Крамарич восстановил равновесие в счёте, реализовав пенальти. Хорваты впервые повели в счёте благодаря голу хавбека Марио Пашалича на 73-й минуте. Нидерланды сравняли счёт в последний момент благодаря голу молодого хавбека Ноа Ланга на 90+6-й минуте.

Хорватия снова вышла вперёд в овертайме на 98-й минуте матча благодаря голу своего форварда Бруно Петковича, который отличился с передачи Луки Модрича.

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