Видеообзор полуфинала Лиги наций Нидерланды — Хорватия

Завершился полуфинальный матч Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сборная Хорватии обыграла сборную Нидерландов в дополнительное время со счётом 4:2. Голы у победителей забили Андрей Крамарич, Марио Пашалич, Бруно Петкович и Лука Модрич с пенальти, а у их соперников отличились Дониэлл Мален и Ноа Ланг.
Хорватия обыграла Нидерланды и вышла в финал Лиги наций УЕФА:
Команды играли на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций, который состоится в воскресенье, 18 июня. Начало встречи – в 21:45 мск. Соперник Хорватии по решающему матчу определится в четверг, 15 июня, в игре сборных Италии и Испании.
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