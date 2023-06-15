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Видеообзор полуфинала Лиги наций Нидерланды — Хорватия

Видеообзор полуфинала Лиги наций Нидерланды — Хорватия
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Завершился полуфинальный матч Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сборная Хорватии обыграла сборную Нидерландов в дополнительное время со счётом 4:2. Голы у победителей забили Андрей Крамарич, Марио Пашалич, Бруно Петкович и Лука Модрич с пенальти, а у их соперников отличились Дониэлл Мален и Ноа Ланг.

Хорватия обыграла Нидерланды и вышла в финал Лиги наций УЕФА:

Команды играли на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций, который состоится в воскресенье, 18 июня. Начало встречи – в 21:45 мск. Соперник Хорватии по решающему матчу определится в четверг, 15 июня, в игре сборных Италии и Испании.

Отчёт о матче:
Нидерланды сделали крутой камбэк в компенсированное время. Но Модрич выдал матч года!
Нидерланды сделали крутой камбэк в компенсированное время. Но Модрич выдал матч года!
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