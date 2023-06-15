Нидерланды сделали крутой камбэк в компенсированное время. Но Модрич выдал матч года!

Клубный сезон для игроков топ-лиг закончился, но сборные не дают некоторым из них уйти в отпуск. В Лиге наций – решающие матчи! В Нидерландах проходит «Финал четырёх» с участием хозяев, Хорватии, Испании и Италии. Сегодня в первом полуфинале сыграли команды Рональда Кумана и Златко Далича, а завтра встретятся команды Луиса де ла Фуэнте и Роберто Манчини. Напомним, трофей пока принадлежит Франции.

Темп у игры был невысокий. Всё-таки уже конец сезона, и многие футболисты далеки от оптимальной формы. Поразило, что с первых минут на поле вышли участники финала Лиги чемпионов, состоявшегося всего четыре дня назад – Аке и Думфрис у сборной Нидерландов и Брозович у хорватов. Странно, что Куман с Даличем не стали беречь игроков, получивших гигантские физические и эмоциональные нагрузки. И после этого тренеры ещё жалуются на перегружающих календарь ФИФА и УЕФА! Лига наций, прямо скажем, не самый важный турнир, чтобы выжимать все соки из своих звёзд.

У голландцев проявлялась интересная структура при начале атак. Центральный защитник Гертрейда поднимался в опорную зону, превращаясь в лишнюю фигуру в центре поля. В обороне оставались трое других игроков обороны, либо к ван Дейку опускался для розыгрыша мяча де Йонг. У хорватов, в свою очередь, левый фланг защиты закрывал номинальный полузащитник Перишич. Этот ход мог дать преимущество «шашечным» в атаке, но точно не в обороне. Правый вингер «оранжевых» Мален дёргал своего оппонента из «Тоттенхэма» и на 34-й минуте забил гол. Комбинация хозяев завязалась ещё на левом фланге, но Перишич почему-то оставил голландца и создал глубину вместо того, чтобы «прилипнуть» к нему.

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Этот точный удар – первый и единственный в створ на двоих до перерыва. До того хорваты отправили мяч в ворота голландцев, вот только Модрич сделал это после свистка судьи, зафиксировавшего фол. Пашалич перестарался, желая забить красиво, и врезал ногой по голове Аке. К счастью, не попал сильно. А у сборной Нидерландов несколько раз проходили простые забросы за спины центрбекам Шутало и Виде, которые ошибались позиционно.

Дебют второго тайма – время волшебника Модрича. Сначала полузащитник «Реала» феноменальной передачей соорудил быструю ответную атаку «шашечных», однако Крамарич простил голландцев. А на 53-й минуте хитрость Луки помогла хорватам заработать пенальти. Модрич ловко выскочил из-за спины Гакпо и, почувствовав, что оппонент придерживает его руками, упал в штрафной. Всё сделал очень умело – 11-метровый не вызывал вопросов. Крамарич в этот раз тоже не подвёл: с «точки» нападающий легко переиграл голкипера Бейло.

Забитый гол словно добавил энергии сборной Хорватии. Преимущество «шашечных» по владению возросло до 65% на 35%, а по тому, как команды распоряжались мячом, было видно, что у хорватов более сыгранная команда. Сперва Модрич создал супермомент для Перишича, а на 73-й минуте гости вышли вперёд. Кажется, подуставшие участники финала Лиги чемпионов чуть-чуть потеряли концентрацию. Думфрис не заблокировал передачу на экс-спартаковца Пашалича, который грамотно оторвался от Аке. Победитель ЛЧ должен был как-то среагировать, хотя бы подсказать партнёрам.

Команда Кумана, пыталась спасти домашний полуфинал Лиги наций, прессинговала из последних сил и грузила мяч на вышедшего на замену Вегорста, который совсем разучился забивать в «Манчестер Юнайтед». Тем не менее настоящих голевых моментов хозяева до 90-й минуты не создавали и нанесли всего два удара в створ ворот Ливаковича. Тот, как и на ЧМ-2022, был надёжен. Но банальный навал в концовке принёс хозяевам успех! Хорваты вжались в штрафную и потеряли организацию – Ланг забил с подбора. В результате игра ушла в дополнительное время.

В овертайме голландцы какое-то время по инерции поддавливали хорватов, но потом команда Далича подняла голову и тут же забила. Свежий форвард Петкович, получив пас от Модрича, развернулся с де Йонгом на плечах и внезапно пробил издали. Похоже, вратарь Бейло чуть-чуть ошибся позиционно – не выручил. Но так или иначе очень красивый гол получился. Кстати, основной голкипер сборной Нидерландов на ЧМ-2022 Нопперт сидел на скамейке.

Хозяева доигрывали с де Йонгом в центре обороны и ван Дейком в роли… центрфорварда! Куман надеялся на два «столба» в чужой штрафной. Игра совсем раскрылась. Ланг имел лучший шанс – не забил в пустые ворота, а Пашалич пробил в перекладину. Наконец, на 115-й минуте Петкович заработал пенальти, и Модрич реализовал этот 11-метровый. Бейло опять не угадал, куда надо прыгать.

Так сборная Хорватии завоевала путёвку в финал, который пройдёт 18 июня в Роттердаме.