Модрич прокомментировал победу сборной Хорватии в полуфинале Лиги наций с Нидерландами

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над национальной командой Нидерландов (4:2) в полуфинале Лиги наций.
«Мы провели блестящий матч, как и хотели. Может быть, не в первые 20 минут, но мы становились всё лучше и лучше. Жаль, что мы пропустили гол на последней минуте, но затем снова показали свой характер в дополнительное время. Мы не боялись, но это правда, что некоторые моменты могут повернуть матч в другом направлении, особенно тот гол в конце основного времени. Мы очень хорошо отреагировали. Мы не боялись, но это правда, что некоторые моменты могут повернуть матч в другом направлении, особенно тот гол в конце основного времени. Мы очень хорошо отреагировали. Победа в финале была бы потрясающим достижением, но сейчас важно хорошо отдохнуть, подготовиться и посмотреть завтрашнюю игру, чтобы увидеть, кто нас ждёт в финале», — приводит слова Модрича официальный сайт УЕФА.
В финале Лиги наций сборная Хорватии встретится с победителем пары Испания — Италия.
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