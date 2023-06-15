Модрич прокомментировал победу сборной Хорватии в полуфинале Лиги наций с Нидерландами

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над национальной командой Нидерландов (4:2) в полуфинале Лиги наций.

«Мы провели блестящий матч, как и хотели. Может быть, не в первые 20 минут, но мы становились всё лучше и лучше. Жаль, что мы пропустили гол на последней минуте, но затем снова показали свой характер в дополнительное время. Мы не боялись, но это правда, что некоторые моменты могут повернуть матч в другом направлении, особенно тот гол в конце основного времени. Мы очень хорошо отреагировали. Мы не боялись, но это правда, что некоторые моменты могут повернуть матч в другом направлении, особенно тот гол в конце основного времени. Мы очень хорошо отреагировали. Победа в финале была бы потрясающим достижением, но сейчас важно хорошо отдохнуть, подготовиться и посмотреть завтрашнюю игру, чтобы увидеть, кто нас ждёт в финале», — приводит слова Модрича официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги наций сборная Хорватии встретится с победителем пары Испания — Италия.