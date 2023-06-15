Луческу рассказал о беседе с Гвардиолой перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о беседе с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

«Я разговаривал с Гвардиолой перед матчем, писал ему и после этого. Он умён и знает, что должен делать. Всегда. И каждый раз, когда он побеждает, он может выбрать лучшего. Кто хочет победить, тот всегда идёт к Гвардиоле», — приводит слова Луческу Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что Гвардиола сравнялся с Луческу по количеству трофеев. Оба специалиста за свою карьеру завоевали по 35 трофеев и делят второе место по этому показателю. Лидером по количеству завоёванных трофеев является Алекс Фергюсон, на счету которого 49 трофеев.

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