Зачем Гвардиоле «Сити», с которым он выиграл всё? Следующее место его работы точно удивит

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы добился исторического достижения. В завершившемся сезоне «горожане» оформили требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Английскому клубу это удалось впервые с 1999 года. Тогда три подобных трофея взял «МЮ». Для Гвардиолы это уже не первый требл в карьере. Ранее Пеп побеждал в ЛЧ, Кубке Испании и Примере с «Барсой» в сезоне-2008/2009. Гвардиола «прошёл» футбол?

«Манчестер Сити» уже заработал статус одной из лучших команд XXI века. Вероятно, главный соперник «горожан» за это звание – «Барселона» времён Гвардиолы. Получается, Пеп создал, возможно, две лучшие команды эпохи. Как он ещё может улучшить впечатление от работы в «Сити»? Пойти на сверхкрутые достижения: взять АПЛ в четвёртый раз подряд (никому не удавалось, «МЮ» с сэром Алексом Фергюсоном брал максимум три раза) либо пройти сезон без поражений (повторить успех «Арсенала»-2003/2004). Напомним, текущая серия «Сити» – три титула подряд. Гвардиоле даже не стоит искать дополнительную мотивацию. Побить рекорды прошлых лет – классный повод для «Сити» не сбавлять обороты в следующем сезоне. А ещё одна важная задача – забить хотя бы один гол и победить «Тоттенхэм» в гостях. Команда на протяжении пяти лет ничего не может поделать со «шпорами» на чужом поле.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Какой вызов будет следующим? Забить в гостях «Тоттенхэму». Осуществимо? Я остаюсь здесь только для того, чтобы мы сделали это».

Ранее в истории футбола всего девять раз команды заканчивали сезон треблом. Случай «Сити» – 10-й. А для Гвардиолы это второй требл. Он стал первым тренером, кому покорились национальный чемпионат, Кубок и ЛЧ в одном сезоне дважды. Ещё круче Пепа делает то, что в обоих случаях его клубы доминировали на внутренней и европейской аренах.

Это не счастливое стечение обстоятельств, а планомерная работа, точечная настройка команд под свои требования, доведение до абсолюта. Ни у кого не возникало сомнений, что «Барса» конца 2000-х лучше всех в мире играет в футбол. Так же можно сказать и про «Сити». А разница между треблами – 15 лет. Абсолютное величие. Работа Гвардиолы оставляет спор о лучшем тренере в истории футбола неразрешённым.

Гвардиола выиграл всё, что только можно в клубном футболе – и не раз. Причём его лучшие команды – «Барселона» и «Сити» – расцветали в момент, когда лиги (Примера и АПЛ) находились в статусе сильнейших в мире. Пепу уже нечего доказывать кому-либо. Возможно, ему стоит рассмотреть интересный вызов для себя? Хотя сам Пеп пока никуда не собирается. Его контракт с «Сити» действует до лета 2025-го. Испанец отмечает, что останется, даже если АПЛ серьёзно накажет его клуб за финансовые нарушения: «Я останусь в «Манчестер Сити» на следующий сезон. Не думаю об уходе из клуба и останусь в следующем сезоне даже с сотней нарушений в АПЛ, не волнуйтесь. Я буду здесь».

Хосеп Гвардиола Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

The Times также сообщает, что Гвардиола планирует доработать контракт с «Сити». При этом он вряд ли останется в клубе на новый срок. А в оставшиеся два года руководство предоставит тренеру необходимую поддержку. The Guardian отмечает, что раньше Пеп планировал возглавить клуб из Серии А, чтобы выиграть золото в четырёх главных топ-лигах Европы. Однако сейчас планы поменялись. Коуч рассматривает варианты работы в национальной команде. Потенциально это неплохой шаг. Взять все главные клубные трофеи, а потом выиграть Евро/ЧМ – звучит легендарно.

Где окажется Гвардиола после «Сити»?

Самый очевидный вариант – сборная Испании. Поработать с родной национальной командой, в которой большинство футболистов способны понять его систему игры. Учитывая, что сборные отстают от клубов с точки зрения трендов, Пеп может сделать из Испании стильную команду. «Красная фурия» не выигрывала ничего серьёзного с 2012 года – пора бороться за трофеи. Гвардиола во главе Испании на ЧМ-2026 – почему нет?

Хосеп Гвардиола Фото: Ben Radford/Getty Images

Ещё один классный вариант – сборная Бразилии. В федерации мечтают о статусном тренере (давно зовут Карло Анчелотти), а если получат Гвардиолу, то сорвут джекпот. Бразильцы не могут победить на чемпионатах мира уже 20 лет – трагедия для страны, сделавшей это пять раз. В 2026 году команда в очередной раз постарается взять шестой Кубок мира. Лучший тренер – отличный помощник в пути. Проблем с футболистами у Гвардиолы не будет. У Бразилии огромный список топ-игроков, способных решать разные задачи на поле.

А что если Пеп устанет от давления и решит поработать в удовольствие? Тогда после лета 2025-го мы можем увидеть его в США или на Ближнем Востоке. К тому же через пару лет эти рынки станут лишь больше. Сработает эффект Месси, Роналду, Бензема и других звёзд. И тренировать Гвардиола будет не средних местных футболистов, а европейских топов.