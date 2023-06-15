Альваро Мората: главное, чтобы команда побеждала, а не я забивал

Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался о своих голах за национальную команду.
«Очень горжусь своими показателями. При этом во многих матчах я не выходил в основном составе и часто вступал в игру со скамейки запасных. Так что, думаю, что это хорошая статистика.
Просто хочу, чтобы Испания побеждала, и неважно, забью я или останусь на скамейке запасных… Я всегда был игроком, который думает только о команде. Очевидно, что, если я забью и тем помогу команде, ощущения будут фантастическими.
Для меня главное, чтобы команда побеждала, а не я забивал. Без такого настроя, возможно, я бы лично забивал больше, но это могло стоить мне возможности играть в таком количестве топ-клубов и выиграть с ними столько трофеев», – приводит слова Мораты пресс-служба УЕФА.
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