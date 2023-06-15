Франческо Ачерби поделился эмоциями после проигранного финала Лиги чемпионов

Защитник сборной Италии и «Интера» Франческо Ачерби рассказал о проигранном финале Лиги чемпионов и грядущем полуфинале Лиги наций.
«Готов ли я? Я был готов уже через день после финала в Стамбуле. Следующий день я провёл в раздумьях о том, что можно было бы сделать, чтобы избежать поражения. Такие результаты случаются, главное — становиться лучше с каждым днём. Я в сборной, и сейчас все мои мысли здесь. Мне не нужна какая-то дополнительная мотивация.
Испанию мы уважаем, но не боимся. Знаем их сильные и слабые стороны. Это важный матч. Мы хотим победить и выйти в финал», – приводит слова Ачерби пресс-служба УЕФА.
В решающей встрече, прошедшей в Стамбуле, встретились «Манчестер Сити» и «Интер». Английский клуб одержал победу со счётом 1:0 и впервые в истории выиграл турнир.
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