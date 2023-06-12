Испания — Италия. Манчини проучит Луиса де ла Фуэнте

Итальянцы раньше начали смену поколений и будут готовы провести матч с ещё не сыгранными испанцами.

15 июня состоится матч 1/2 финала Лиги наций Испания — Италия. Начало игры – в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу испанцев в основное время можно с коэффициентом 2.35, а шансы итальянцев оцениваются аналитиками в 3.55. Ничья доступна за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Испания — Италия 15 июня 2023 года

По мнению аналитиков, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.66, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.49. На гол Испании дают коэффициент 1.32, а гол Италии оценивается в 1.51. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе «Фонбет» за 2.01. За регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на ответный матч полуфинала Лиги наций Испания — Италия (15.06.2023)

Совсем скоро все станут свидетелями третьего в истории «Финала четырёх» Лиги наций, который состоится в Нидерландах. В одном из полуфинальных матчей встретятся давно знакомые соперники – Испания и Италия.

Совсем недавно в отставку с поста тренера «Красной фурии» был отправлен Луис Энрике, а ему на смену пришёл Луис де ла Фуэнте, который с 2013 года тренировал молодёжные сборные Испании разных возрастов.

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Это была самая логичная кандидатура для давно назревшего процесса смены поколений сборной. Символом этого стало завершение карьеры в национальной команде Серхио Рамоса и Бускетса.

В текущем ростере Испании остались только 12 из 23 футболистов, которые ездили на чемпионат мира. В мартовских отборочных матчах в составе сборной были новые имена, среди которых многие должны знать разве что Давида Гарсию из «Осасуны» и нападающего Хоселу из «Эспаньола».

Хоселу отметился уникальным достижением, оформив дубль в ворота сборной Норвегии (3:0), проведя всего девять минут на поле. Однако в следующем матче с Шотландией (0:2) своим шансом новичок и первый за долгое время чистый нападающий в составе Испании не воспользовался.

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Отсутствие суперзвёзд – характерная черта новой версии сборной Испании, к которой придётся некоторое время привыкать. Возможно, до этого статуса дорастёт полузащитник Гави, которому всего 18 лет, но пока рано говорить о полузащитнике «Барселоны» как о наследнике Хави или Иньесты.

Поражение от Шотландии стало для Испании первым за 20 матчей отбора на Евро, а с разницей минимум в два мяча «Красная фурия» уступила впервые с 2016 года. Примечательно, что прошлым таким обидчиком стала как раз сборная Италии, которая сделала это на чемпионате Европы.

Итальянцы тоже переживают сложный процесс омоложения сборной, но начался он на год раньше – после сенсационного непопадания «Скуадра адзурра» на ЧМ-2022. Однако Роберто Манчини смог совместить ломку состава и тактики с успешным выступлением в матчах Лиги наций в сложнейшей группе с Англией, Германией и Венгрией – три победы, две ничьих и всего одно поражение.

При этом старт квалификации на Евро-2024 в марте текущего года вышел для Италии неудачным. В домашнем матче с Англией подопечные Роберто Манчини проиграли со счётом 1:2, чем сильно осложнили себе борьбу за выход из группы. Победа над Мальтой (2:0) стала слабым утешением.

Тренеры Испании и Италии во многом полагаются на футболистов из своих национальных чемпионатов. Серия А в этом году вернула себе статус турнира, с командами из которого стоит считаться. Сразу пять клубов из Италии дошли минимум до полуфинала еврокубков, а три команды сыграли в финалах.

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В пользу сборной Италии говорит не только сыгранность команды, но и огромный опыт Роберто Манчини в матчах такого уровня. Луиса де ла Фуэнте и многих его игроков, вероятно, ждёт большое будущее, но на выход в финал эта версия команды пока не наработала. Поставить на проход Италии можно с коэффициентом 2.29 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекеры дарят фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Испания — Италия 15 июня 2023 года

В этом матче встречаются две команды, которые переживают период смены поколений, но у Италии этот процесс начался раньше, и Манчини уже испытал новую версию команды в играх с сильными соперниками. Луис де ла Фуэнте провёл во главе Испании только два матча, проиграв в одном из них. «Финал четырёх» Лиги наций – хорошее испытание для формирования новой команды, но положительного результата ждать ещё рано. Ставки на проход Италии принимают в «Фонбет» за 2.29. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: выход Италии в финал за 2.29.

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