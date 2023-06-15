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«Челси» сыграет с «Ливерпулем» в 1-м туре АПЛ. Чемпионат Англии начнётся 11 августа

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей на следующий сезон.

Новый чемпионат Англии сезона-2023/2024 начнётся 11 августа матчем «Бёрнли» с действующим чемпионом страны «Манчестер Сити». Также в 1-м туре друг с другом сыграют лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Их игра пройдёт 13 августа.

Последний тур чемпионата Англии сезона-2023/2024 пройдёт 19 мая 2024 года. «Арсенал» сыграет с ливерпульским «Эвертоном» в Лондоне. «Манчестер Юнайтед» на выезде встретится с «Брайтоном».

Всего каждая команда сыграет 38 матчей в два круга. С полным расписанием матчей следующего сезона АПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом в третий раз подряд стал «Манчестер Сити». Второе место занял «Арсенал». Замкнул тройку призёров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед».

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