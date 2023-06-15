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Виталий Мутко назвал футболиста РПЛ, игра которого его впечатляет

Виталий Мутко назвал футболиста РПЛ, игра которого его впечатляет
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Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, ранее занимавший должность президента РФС, высказался об игроке РПЛ, который его впечатляет.

«Игра какого футболиста в РПЛ впечатляет? Я слежу, смотрю все матчи. Много интересных ребят есть, но хочется отметить Малкома — бразилец значительно прогрессирует. У «Зенита» лидеры очень высокого уровня. Последний раз был на игре «Зенит» — «Ростов»: конечно же, там всё делают бразильцы. Но я очень радуюсь, когда выходит Саша Ерохин и решает судьбу матча. Ещё есть много молодых и креативных ребят. Необходимо, чтобы они росли и прогрессировали. В команде точно есть отличные образцы», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

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