Мутко — о Дзюбе в «Локомотиве»: Артём — неординарная фигура. Будет привлекать болельщиков

Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, ранее занимавший должность президента РФС, отреагировал на переход Артёма Дзюбы в «Локомотив».
«Если у Артёма есть силы, здоровье и он не думает завершать карьеру — ему можно пожелать только у удачи в «Локомотиве»! Клуб очень солидный, серьёзный, находится не в очень простой ситуации, если смотреть на турнирную таблицу. Для него это, безусловно, хороший вариант, пусть работает, играет.
Есть два типа людей: которые его любят, и те, кто его сильно критикует. Артём есть Артём! Он всю жизнь был таким. Это человек, который в любом коллективе всегда играет далеко не последнюю роль. Надеюсь, что у него всё будет хорошо в «Локомотиве», чтобы всё получилось. Пожелаю ему удачи! Если клуб с ним договорился, значит, все всё продумали. Со стороны сложно сказать — получится у него или нет. Они заключили контракт, дальше уже посмотрим, как оно сложится. Артём — неординарная фигура, будет привлекать футбольных болельщиков. Дай бог ему удачи!» — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 10 февраля 2023
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