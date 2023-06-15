Виталий Мутко: с теплотой вспоминаю ЧМ-2018 в России. Самое главное — огромное наследие

Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, ранее занимавший должность президента РФС, рассказал о приятных воспоминаниях после чемпионата мира — 2018, который прошёл в России.
«С теплотой вспоминаю ЧМ-2018 в России. Была большая работа и большая команда. Самое главное — огромное наследие. Я езжу по стране и вижу спортивное наследие, например, стадионы. Смотрел последнюю игру «Балтики» в Калининграде с «Рубином» — прекрасный стадион и хорошая атмосфера. У «Рубина» прекрасный стадион. Это всё огромное наследие. Не говоря уже о аэропортах, дорогах, гостиницах.
Главное — теплота. Мы смогли показать Россию. Это очень важные факторы. Оно помогает и в нынешней ситуации, потому что многие люди, которые там были и видели, сегодня с теплотой вспоминают о России. Я всегда говорил, что можно включить пропаганду, но когда приезжает Роналду в Казань… Ты видишь своими глазами и по-другому реагируешь», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 15 июня 2023
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