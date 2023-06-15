Министр спорта Татарстана: Fan ID — никакой не барьер. Всё это выдумки какой-то когорты

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов выступил за Fan ID. По его мнению, это нововведение является положительным и не несёт дискомфорта для болельщиков.
«Нет ли опасения, что из-за Fan ID болельщики уйдут с трибун? Мы разобрались. Сейчас настраиваем систему. Я сам лично вник и буквально за пять минут сделал себе Fan ID. Это всё стереотипы — на самом деле всё очень просто. Я уже сходил на матч.
Буквально на следующей неделе начнём информационную кампанию, как удобно это сделать. Это всё сделано для людей и для их безопасности. Мы все живём в современном мире и давно к этому привыкли. Не надо этого бояться.
Всё очень просто, и это никакой не барьер. Всё это выдумки какой-то небольшой когорты. Мы живём в правовом поле — это закон. Закон обратной силы не имеет. Не надо с этим спорить — это абсолютно нормальная ситуация. У всех есть Госуслуги: мы все там платим коммунальные платежи, паспорта открываем. Надо спокойнее к этому относиться», — сказал Леонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 15 июня 2023
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