Томаш Нецид поздравил ЦСКА после победы в Кубке России

Бывший нападающий ЦСКА Томаш Нецид поздравил армейцев с победой в Суперфинале Кубка России.
«Привет фанатам ЦСКА. Поздравляю команду с победой в Кубке России. Молодцы! Хочу передать привет Игорю (Акинфееву. — Прим. «Чемпионата»). Игорь, брат, ты вытащил, ты – топ, супер. Хочу ещё передать привет Жоре (Щенникову) и Набабе (Набабкину). Удачи вам!» – заявил экс-форвард ЦСКА.
ЦСКА обыграл в Суперфинале Кубка России «Краснодар». Основное время матча завершилось со счётом 1:1, армейцы победили по серии пенальти (6:5).
Нецид выступал за ЦСКА с 2009 по 2013 год, откуда он ушёл в греческий ПАОК. Сейчас нападающий играет в Чехии, в «Богемианс-1905». За последний сезон национальной лиги он отыграл восемь матчей, не забил голов и не отдал голевых передач.
- 15 июня 2023
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