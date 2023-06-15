Игорь Дивеев: в пенальти нужна уверенность, чего их бояться? Главное — попасть в ворота
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что в исполнении пенальти самое главное — это уверенность. Также он высказался о своём реализованном пенальти в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Напомним, основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти оказались сильнее армейцы — 6:5. Сам Дивеев уверенно реализовал свой удар.
«В пенальти нужна уверенность, а чего их бояться? Я хотел в левый угол ударить — туда и ударил. Главное — попасть в ворота. Попал, а там ну отбил бы вратарь, что уже сделаешь? Такое не вытащить? Может быть», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Дивеев в составе ПФК ЦСКА стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/2023.
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