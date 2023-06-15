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«Васко да Гама» претендует на нападающего «Локомотива» Педриньо

«Васко да Гама» претендует на нападающего «Локомотива» Педриньо
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«Васко да Гама» может заключить контракт с нападающим Педриньо, который принадлежит «Локомотиву», сообщил бразильский журналист Габриэль Са в социальных сетях.

В начале марта Аманда Нуньес — уже бывшая девушка футболиста, выступавшего тогда за «Сан-Паулу» на правах аренды — обратилась в полицию и обвинила бразильца в домашнем насилии, угрозах и нанесении травм. Как следует из протокола, на теле 20-летней девушки были обнаружены следы побоев. В связи с этим «Сан-Паулу» объявил о досрочном прекращении сотрудничества с Педриньо. По информации «Чемпионата», «Локомотив» может расстаться с игроком летом, если получит подходящее предложение.

«Васко да Гама» — одна из команд, которые готовы подписать Педриньо после ухода из «Сан-Паулу». Спасибо Сидни Оливейре за расследование», — написал Са.

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